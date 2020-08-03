Bize emanetsiniz

Kurban Bayramı nedeniyle Antalya'daki şehit ailelerini ziyaretler devam etti. Aksu ve Korkuteli ilçesindeki şehit aileleri tek tek ziyaret edilip gönülleri alındı, yalnız olmadıkları hissettirildi.Aksu Belediye Başkanı Halil Şahin, Belediye Başkan Yardımcısı Celil Gökçen, İlçe Emniyet Müdürlüğü adına Komiser Sedat Kuşkonmaz, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Hulisi Mehmet Müdük ve İlçe Müftülüğü adına Müezzin Bilal Artuç şehit Menekşe Kantarcı ve şehit Piyade Er Muharrem Arslan'ın baba evini ziyaret etti. Şehitler için Kur'anı Kerim okuyup dua etti.Korkuteli Kaymakamı Ömer Çimşit, Askerlik Şubesi Başkanı Asteğmen Onur Alpaslan, Jandarma Karakol Komutanı Salih Dağdelen, şehit Sefa Taş, Şehit Salih Papil, şehit Tuncay Arslan, şehit Adem Yörük ve 15 Temmuz şehidi Yasin Naci Ağaroğlu'nun ailelerini ziyaret etti. Kaymakam Çimşit, "Devlet olarak, canlarını seve seve ülkesi için feda eden şehitlerimizin emanetleri olan ailelerinin yanındayız" dedi.