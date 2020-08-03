Ejder meyvesi büyük ilgi gördü

ANTALYA'NIN Gazipaşa ilçesinde ilk olarak 2014 yılında deneme ekimi yapılan, Mersin ve Adana'da yetiştirilmeye başlanan ve Türkiye'de 'ejder meyvesi' olarak bilinen pitaya meyvesi, Alanya'da da yaygın olarak üretilmeye başlandı. Ekimi ve bakımı çok basit olan ejder meyvesi, hasat zamanı da yüksek getiriye sahip olunca talebi de arttı. Alanya'da avokado, mango, muz gibi tropik meyvelerden sonra en çok üretilen meyve olan ejder meyvesi, üreticinin de yüzünü güldürüyor. İçinde barındırdığı kalsiyum ve C vitaminiyle de besleyici ve faydalı olan ejder meyvesi hem kemikleri güçlendiriyor hem vücut direncini artırıyor. Üreticinin pazar konusunda sorun yaşamadığı ejder meyvesi, genellikle Gazipaşa'dan yurt dışına ve doğuya ihraç ediliyor.

GELİRİ ÇOK YÜKSEK

Alanya Hal Komisyoncuları Derneği Tropik Meyvelerden Sorumlu Yönetim Kurulu üyesi Hilmi Sevilgen, dönümde 950-1000 fidan ekilebildiğini ve bundan 3-4 bin adet meyve alınabildiğini söyledi. Sevilgen, "Pazarında hiçbir sıkıntı yaşamıyoruz. Üretici memnun" dedi. 3 yıldır ejder meyvesi üreticiliği yapan Sadettin Koç, getirisi çok olduğu için pitaya ektiğini anlattı.