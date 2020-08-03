Fıkra gibi yol hikayesi

Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Yüksekalan Mahallesi'nde 7 yıldır açılmayan yol mahallede çileye döndü. Apartmanın önünden geçen yol bir anda bitiyor ancak kaldırım devam ediyor. Yolu görenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor.

FIRKA GİBİ YOL HİKAYESİ

Yüksekalan Mahallesi 541 Sokak içinde bulunan Eray Duru Apartmanı sakinlerinin yol çilesi 2013 yılında başladı, 8 daireli apartman sakinleri daireyi satan müteahhidin, binanın yanından geçen yaya kaldırımı önündeki yolu 6 ay içinde belediyenin açılacağını söyleyerek daireleri sattığını söyledi. Bunun üzerine daireleri tereddütsüz aldıklarını söyleyen vatandaşlar, çilelerinin de başladığını belirtti.

KARAYOLLARI BAKIYOR

Apartmanı sakinleri uzun yıllar yolun açılmadığını görünce durumu Muratpaşa Belediyesine bildirdiklerini anlattı. Yıllarca Fen İşleri Müdürlüğü'ne gidip geldiklerini ancak sonuç alamadıklarını vurgulayan Eray Duru Apartmanı sakinleri, "En sonunda belediyedeki Turunç Masa'ya başvurduk. Buradaki görevliler bu yola Karayolları'nın baktığını söyledi. Kulaklarımıza inanamadık. İtiraz edince Turunç Masa çalışanları bu kez de yola Antalya Büyükşehir'in baktığını söyledi" dedi.

ŞEHRİN GÖBEĞİNDE EZİYET

Apartman yöneticisi Fetullah Kurnaz ve apartman sakini Yasin Sarı, duydukları karşısında şok yaşadıklarını belirtti. Kurnaz ve Sarı, "Binamız Muratpaşa ilçesi Yüksekalan Mahallesi sınırları içinde. 7 yılda bir milim yol ilerleyemedik. Çalmadık kapı bırakmadık. Burada bir kaçak bina tüm yolu kapatıyor. Apartmanımızın kanalizasyon bağlantısı yok. Bu çağda böyle bir ilkellik yaşıyoruz. Artık çilemize son verilmeli. Burada metruk evler yıkılıp yolumuz açılmalı kanalizasyonumuz bağlanmalı" diye konuştu.