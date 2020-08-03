İbradı tarihi restorede

ANTALYA'NIN İbradı ilçesinde kültür varlığı olarak tescilli tarihi yapılar onarılmaya başlandı. Daha önce Ormana ve Ürünlü mahallelerindeki 196 tarihi yapıyı koruma altına alan Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu, İbradı'nın ilçe merkezini de 2012 yılında kentsel sit ilan etmişti. İbradı ilçe merkezindeki sit alanında düğmeli ev, konak, bağ evi, cami, çeşme, hamam, su yolu, su kemeri, kıraathane, demirci dükkânı, kalaycı dükkanı, belediye binası, lojman ve mezarlıktan oluşan tarihi nitelikte 107 yapı koruma altına alındı.

BAKANLIK DESTEKLİYOR

İbradı ilçe merkezindeki Sururi Vezir Paşa Cami ile Ala Cami'nin onarımı Vakıflar Genel Müdürlüğü bütçesi ile yapılırken, Ahmet Alpak, Halil Diri ve Sakıp Üstün adlı vatandaşlara ait üç konağın onarımı ise Kültür ve turizm Bakanlığı'nın desteği ile gerçekleştiriliyor. Halil Diri'ye ait konağın onarımı tamamlandığında butik otel ve kültür merkezi olarak hizmet verecek. Cami ve konakların onarımının yılsonuna bitirilmesi bekleniyor.