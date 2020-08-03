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Kaş’ta kurallara uyumlu buluşma

Giriş Tarihi: 3.8.2020 ABONE OL
Kaş’ta kurallara uyumlu buluşma
ANTALYA'NIN Kaş ilçesinde Kurban Bayramı nedeniyle sosyal mesafe ve maske kuralına tam uyumlu bayramlaşma töreni düzenlendi. Kaş Belediyesi Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen bayramlaşma törenine Kaymakam Şaban Arda Yazıcı, Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, Garnizon Komutanı Deniz Binbaşı Serdar Yıldırım, Cumhuriyet Başsavcısı Tufan Çaldıran, İlçe Milli Eğitim Müdürü Melih Eroğlu, Orman İşletme Müdürü Süleyman Demir, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Göktaş, kurum müdürleri, belediye meclisi üyeleri, siyasi partilerin ilçe başkanları, mahalle muhtarları, sivil toplum kuruluşlarının başkanları ve belediye birim müdürleri katıldı.
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Kaş’ta kurallara uyumlu buluşma
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