Mars’a değil Salda’ya

Burdur'da 'Türkiye'nin Maldivleri' olarak adlandırılan, NASA tarafından da Mars'taki Jezero Krateri ile benzer mineral oluşumu ve jeolojik yapıya sahip olduğu açıklanan Salda Gölü, dünyanın gözbebeği oldu. Vali Ali Arslantaş'ın, "Salda Gölü, Mars'taki Jezero Krateri ile jeolojik benzerliklere sahiptir diyor NASA. İnsanoğlu henüz Mars'a gidemiyor ama siz çıkın çıkın Salda Gölümüze gelin" çağrısı karşılık buldu ve Kurban Bayramı'nda ziyaretçi akınına uğradı. Salda Gölü'nü 1 Haziran'dan bu yana yaklaşık 200 bin ziyaretçiyi ağırladı.

ÖZEL ÖNLEMLER

Yeşilova ilçesinde koronavirüs tedbirleri kapsamında ziyarete kapatılan Salda Gölü, 1 Haziran'da başlayan normalleşme adımlarıyla yeniden ziyarete açıldı. Salda Gölü, bembeyaz kumsalı ve turkuaz renkli suyuyla ilgi odağı oldu. Türkiye'nin Maldivleri Salda'ya gelenlerin bazıları, suya girip serinlerken, bazıları da fotoğraf çekti. Burdur Jandarma Komutanlığı'na bağlı motorize, yaya ve atlı ekiplerle Burdur Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Bisikletli Martı Timi ve Motosikletli Yunus Timi ile Atlı Jandarma Timi, Salda Gölü'nde güvenlik tedbiri alarak vatandaşların rahat ziyaret yapmalarını sağladı.

BAYRAM YOĞUNLUĞU

Salda Gölü'nü görmek için Konya'dan gelen Alirıza Aydın, "'Türkiye'nin Maldivleri' deniliyor. Biz ilk defa geldik. Plajıyla kumuyla çok değerli bir yer. İnşallah ülkemiz bunu daha iyi değerlendirir ve turizm öncülüğünde bu bölgeyi de ayaklandırabilir" dedi. Aydın'ın eşi Hasibe Aydın ise "Benim ikinci gelişim. Daha sakin bekliyordum ama bugün kalabalık. Gayet güzel, herkes sağlıklı günlerde inşallah rahatlıkla gelebilir" diye konuştu. İzmir'den gelen Ergün ve Pınar Arslan çifti de iyi geldiğini düşündükleri için Salda Gölü çamurundan yüzlerine maske yaptıklarını anlattı. İLK KEZ GELENLER

İstanbul'dan Salda Gölü'nü görmek için gelen Filiz Kavrak, "Salda'yı gazetelerde, televizyonlarda görüyordum. İlk defa geldim" diye konuştu. Kayseri'den gelen Melih Güçyetmez, "Türkiye'nin Maldivleri' dedikleri kadar varmış" dedi.