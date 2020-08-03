Motosiklet can alıyor

TÜM uyarı ve tedbirlere rağmen motosiklet kazaları can almaya devam ediyor. Antalya'da meydana gelen iki ayrı kazada 1 kişi yaşamını yitirdi 2 kişi de yaralandı. Kazalarda sürücülerin kask takmadığı belirlendi.

ELEKTRİK DİREĞİNE

İlk kaza Alanya'nın dün Mahmutlar Mahallesi Yangılı Caddesi üzerinde yaşandı. 23 yaşındaki Aykut Demirtaş'ın kullandığı 07 HPD 58 plakalı motosiklet, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, yol kenarındaki elektrik direğine çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü Demirtaş ile arkasında oturan 23 yaşındaki Mert Çatak, ağır yaralandı. Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen yaralılardan Aykut Demirtaş, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Tedavi altına alınan Mert Çatak'ın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

YINE KASK YOK

İkinci kaza ise Manavgat Çevreyolu, Sorgun-Otogar Köprülü Kavşak yan yolda meydana geldi. Çiğdem Gül'ün kullandığı 07 AKZ 228 plakalı motosiklet, trafik ışıklarına yaklaştığı sırada kırmızı ışıkta durmak için fren yaptığı sırada yerlerin kaygan olması nedeniyle fren tutmadı ve asfaltta devrildi. Sürüklenen motosikletin sürücüsü yaralanırken, arkadan gelen araçların durması sonucunda felaketin eşiğinden dönüldü. Yaralanan Çiğdem Gül, 112 sağlık ekibi tarafından olay yerinde yapılan müdahalenin ardından ambulansla Devlet Hastanesine kaldırıldı.