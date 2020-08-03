Trafo bomba gibi patladı

ANTALYA'DA, trafo binasında meydana gelen patlamalar sonucu mahallenin elektriği kesildi. Panikleyen mahalleli sokağa çıktı.

MAHALLELİ SOKAĞA DÖKÜLDÜ

Olay, saat 23.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Şafak Mahallesi 4250 sokak içerisinde yer alan parkta yer alan trafo binasında meydana geldi. Trafo binasında, belli aralıklarla patlamalar meydana geldi. Binada yangın çıkarken, ardı ardına yaşanan patlamalar sonrasında ise mahallenin elektrikleri kesildi. Patlamaları bomba sanıp panikleyen mahalleli sokağa döküldü.

POLİS SOKAĞI KAPATTI

Elektriklerin kesilmesiyle 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verildi. Kısa sürede olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ve mahallede görev alan bekçiler, yeniden patlama ihtimaline karşı trafoya çıkan sokakları yaya ve araç girişine kapattı. Sokakları ve gökyüzünü duman kaplarken, vatandaşlar çalışmaları meraklı gözlerle seyretti. İtfaiye ekipleri, trafo içerisinde akımın olma ihtimaline karşı yangına müdahale edemezken, elektrik şirket görevlilerinin gerekli önlemi almasının ardından itfaiye ekipleri müdahalede bulundu. İtfaiye ekipleri köpükle müdahale ettiği yangını yarım saatte söndürdü. Elektrik şirketi çalışanları ve itfaiye ekipleri duman nedeniyle zaman zaman zor anlar yaşadı.