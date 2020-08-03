Yaşlı caretta sahile vurdu

ANTALYA'DA Konyaaltı sahili açıklarında boğazına maske dolanan caretta duyarlı vatandaşların uyarısı üzerine cankurtaranlar tarafından kurtarıldı.

100 KİLO AĞIRLIĞINDA

Tatilciler Konyaaltı Kent Meydanı karşısındaki kıyıdan 200 metre açıkta hareketsiz duran caretta carettayı gördü. Vatandaşlar carettaya olta ipinin dolandığını düşünüp yanına doğru yüzdü. Tatilci Osman Gün, carettanı boğazına bir maskenin dolandığını görünce hemen çıkardı. Bu sırada cankurtanlan yaklaşık 100 kilo ağırlığındaki carettayı kıyıya çekti. Güçlükle nefes alıp veren carettanın güneşten etkilenmemesi için üzerine şemsiye açıldı. Bu sırada tatilciler yaşlı carettanın ölmemesi için başına vücuduna su serperek hareketli kalmasını sağladı.

KORUMAYA ALINDI

Yaklaşık 1 saatlik bekleyişin ardından yaralı kaplumbağaya müdahale için Belek bölgesinde görev yapan Ekolojik Araştırmalar Derneği (EKAD) üyeleri bölgeye geldi. Yaralı kaplumbağayı büyük plastik bir kaba alınırken, ıslatılan büyük bezler de kaplumbağanın sıcaktan etkilenmemesi için üzerine örtüldü. Yapılan ilk kontrolün ardından araca yüklenerek Belek'teki rehabilitasyon merkezine götürülen yaralı caretta caretta, durumuna göre Muğla'nın Dalyan ilçesindeki Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne gönderilecek. Yetkililer carettanın en az 50 yaşında olduğu vurguladı.