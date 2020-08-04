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360 derece ters ev hazır

Giriş Tarihi: 4.8.2020 ABONE OL
360 derece ters ev hazır
KEPEZ Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, halkın kullanımına kazandırdığı çam ağaçları arasındaki doğal cazibe merkezi ParkFuntastic'te incelemelerde bulundu. Önümüzdeki günlerde ziyaretçilere açılacak olan ters evi de gezen Başkan Tütüncü, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Başkan Yardımcısı Sebahat Adanır ile incelemelerde bulunan Tütüncü, Kepez Belediyesi'nin bölgedeki orman alanlarını hafta sonları için çok özel projelerle anlamlı hale getirdiklerini söyledi. Kepez varyantındaki Fantastik Park'ın bunlardan biri olduğunu belirten Başkan Tütüncü, "Fantastik Park belediyemizin özel girişimleriyle çok önemli bir projesi haline geldi. Son derece özel, orijinal yapısıve 360 derecesiyle ilk olan çok eğlenceli 'ters ev' inşa ettik" dedi.
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360 derece ters ev hazır
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