Akrep sezonu açıyor

FTA Antalyaspor, yeni sezona Afyonkarahisar'da yapacağı iki kamp dönemi ve İstanbul'da katılacağı turnuvayla hazırlanacak. Akrep, 6 Ağustos Perşembe günü toplanıp yeni sezonu açacakTransferin iki yüzüAntalyaspor'da yaşanan iki transfer olayı son dönemde en çok konuşulacak konu haline geldi. Eto'o Konyaspor'a giderken bir sezon sonra Jahovic Antalyaspor'a transfer edildi. Bu iki futbolcunun transfer olduktan sonra golleriyle takımlarına yaptıkları direkt katkılar dikkat çekti. Jahovic 13 puan, Eto'o ise 12 puanlık katkıları alkışı aldı. Antalyaspor Eto'o'yu gönderken hem kendisi hem de Konyaspor ligde kaldı. Ancak Jahoviç'i kaptıran Malatyaspor o kadar şanslı olamadı. Jahovic, attığı gollerle Antalyaspor için direkt 13 puana katkıda bulunurken, Yeni Malatyaspor ikinci yarının toplamında 8 puan alabildi.Nazım Sangare için takas teklifiGÖKHAN Gönül'le anlaştığı iddia edilen Fenerbahçe, Nazım Sangare için Antalyaspor'un kapısını çaldı. Erol Bulut'un milli oyuncuyu takımda görmek istediği iletildi. Sangare için takas teklifine açık olunduğu iletildi. Ancak daha önce Galatasaray'la beraber Fenerbahçe'ye de olumsuz cevap veren Antalyaspor'un bu teklife yanaşmayacağı bildirildi.geçirdiği ilk sezonda adından sıkça bahsettiren Paul Mukairu, dış basının manşetlerinden inmiyor. Pek çok Avrupa deviyle adı anılan Nijeryalı genç futbolcu, Belçika'nın dev kulüpleri tarafından yakından takip ediliyor. Belçika basınında çıkan haberlere göre; Anderlecht, Club Brugge ve Genk 20 yaşındaki futbolcunun transferi için oldukça ısrarlı. Golcü futbolcunun gelecek sezon Belçika liginde forma giyme olasılığının yüksek olduğu belirtilen haberde, PSV ve Feyenoord'un da başarılı futbolcu için girişimlerde bulunduğu ifade edildi.