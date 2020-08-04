Biraz daha dikkat

KURBAN Bayramı dönüşü trafik canavarı tekrar mesaiye çıktı. Burdur ve Fethiye'de meydana gelen kazalarda 3'ü çocuk 7 kişi yaralandı.

DİREKSİYONDA UYUDU

Burdur'daki kazaa Düğer köyü yakınlarında sabah meydana geldi. Mustafa Tombaş'ın (35) kullandığı 41 VM 149 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkarak, yol kenarındaki tarlaya uçtu. Kazada sürücü Tombaş ile hafif ticari araçta bulunan eşi Sema (33), çocukları Ali Mert (12), Eymen Enes (9) ve Muhammed Emin (5) Tombaş yaralandı. İlk müdahalesi kaza yerinde yapılan yaralılardan Mustafa Tombaş Yeşilova Devlet Hastanesi'ne, eşi ve çocukları ise Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İTFAİYE KURTARDI

Fethiye'de ise İlyas K. yönetimindeki 09 CBU 22 plakalı otomobil, Fethiye-Ölüdeniz yolu Oluklu mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı. Kazada sürücü ile otomobildeki Serkan K. Yaralandı. Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye sevk edildi. Ters dönen otomobilde sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerince araçtan çıkarıldı. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Fethiye Devlet hastanesin kaldırıldı.