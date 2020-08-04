Elif hayata tutundu

KARACİĞERDEKİ toplardamarın tıkanması ya da daralması sonucu oluşan ve 'Budd Chiari Sendromu' adı verilen hastalığa yakalanan tıp fakültesi öğrencisi Elif Seçgin (24), Antalya'da karaciğer toplardamarının direkt kalbine dikilmesiyle hayata tutundu. Dünyada 11'inci, Türkiye'de 6'ncı kez uygulanan bu teknikle sağlığına kavuşmaya başlayan Seçgin, rahat nefes alabildiği için çok mutlu olduğunu söyledi.

EĞİTİMİ YARIM KALDI

Elif Seçgin, daha önce dayısının karaciğer naklinin de yapıldığı Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdu. Bir süre organ bekleyen Seçgin'e, kadavradan karaciğer nakli yapılacağı haberi verildi. Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği'nden Doç. Dr. Tuğrul Çakır'ın ameliyatını yaptığı Seçgin, karaciğer toplardamarının direkt kalbine dikilmesiyle hayata tutundu. Seçgin, hastalığı nedeniyle 3'üncü sınıfta yarım bırakmak zorunda kaldığı tıp fakültesindeki eğitimine Antalya'da devam etmek istediğini söyledi.

YÜZÜSTÜ YATABİLECEK

Seçgin, "Şu an hiçbir sıkıntım yok ve ağrılarım da geçiyor. En önemlisi rahat nefes alabiliyorum, sırt üstü yatabiliyorum ve istediğim kadar su içebiliyorum. Şimdi en büyük hedefim ve özlemim yüzüstü yatabilmek. Bunun için de sabırsızlıkla yaralarımın iyileşmesini ve karnımdaki şişliğin inmesini bekliyorum. Benim özlemi ancak bu hastalığı çekin birisi anlar" dedi.



GÖZYAŞLARI İÇİNDE ANLATTI

KIZININ hastalığı boyunca yaşadıkları süreci anlatırken gözyaşlarını tutamayan Nebile Seçgin ise "Bunları yaşayacağımı hiç düşünmüyordum. Kızıma vefat eden yakınlarının karaciğerini bağışlayan aileye sabır diliyorum. ben o aileye minnettarım" Diye konuştu.