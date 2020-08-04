Eski halinden eser kalmadı

Antalya Konyaaltı'nda 110 milyon lira harcanarak bataklık görüntüsünden kurtarılıp en önemli yaşam alanlarından biri haline getirilen Boğaçayı Projesi bu kez bakımsızlığa terk edildi. Daha önce suyun yüzeyindeki yosunlaşmanın oluşturduğu çirkin görüntüsü nedeniyle tartışma konusu olan ve gelen tepkiler üzerine temizlenen Boğaçayı'nda, park ve peyzaj alanlarının kaderine terk edilmiş hali dikkat çekti.

ESKİ HALİNDEN ESER YOK

Eski Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Menderes Türel döneminde ilk etabı tamamlanarak Antalya'ya kazandırılan ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı gerçekleştirilen Boğaçayı, eski günlerini mumla aratıyor. Projeye baştan beri karşı olan CHP'li Büyükşehir yönetimi, Antalyalıların aileleri ile büyük ilgi gösterdiği parkları bakımsızlığa terk etti. Çocuk oyun alanlarının kauçuk zeminleri koptu, beton ortaya çıktı. Bölge eski günlerini aratmaya başladı. Bataklıktan muhteşem bir yaşam alanına dönüştürülen Boğaçayı, 1.5 yıl öncesine kadar kartpostalları süsleyip Antalya'nın yeni çekim merkezi olurken bugünlerde mezbelelik hale gelmesi üzüntü veriyor.

PEYZAJ ALANLARI YOK OLDU

Bağaçayı projesinin güzelliğine güzellik katan peyzaj ve rekreasyon alanları yok olmaya yüz tuttu. Proje içerisinde yer alan yunus ve fok balığı bitki heykelleri bakımsızlıktan çürüdü. Heykellerin içerisinde sadece toprak kaldı. Set alanlarındaki peyzajlardaki yer çiçekler sulanmadığı için kurutuldu ve bir çoğu söküldü. Kedi evleri dahi bakımsızlık nedeniyle kırık dökük hale geldi. Bölgedeki derenin yüzeyi balçık tutarken çöpler yüzmeye başladı. Sorumsuz vatandaşların attıkları çekirdek kabukları ve çöpler temizlenmedi. Bölgedeki basketbol sahalarının bakımsız hali de dikkat çekerken potaların iplerinin tamir edilmediği görüldü.

NELER YAPILMIŞTI

Seyir terasları, yürüyüş ve bisiklet yolları, ışıl ışıl aydınlatmalar, Boğaçayı'nın denizle buluştuğu alanın doğusunda ve batısında toplam 1200 metre uzunluğunda çevre düzenlemesi gerçekleştirildi. Yürüyüş yollarının yanı sıra, Konyaaltı Sahil Projesi'ndeki bisiklet yolu ile bütünleşen 600 metrelik bisiklet yolu yapıldı. Boğaçayı çevre düzenlemesi boyunca oluşturulan ahşap seyir terası, gölgelikler ve oturma alanları ile alana gelen vatandaşlarımızın keyifli vakit geçirmeleri sağlandı. Çocuk oyun alanları, basket sahası, sokak antrenman parkuru, açık fitness alanı ve iki adet halka açık tuvalet düzenlendi. Sisli kuru havuz yapılırken, amatör balıkçılar için 4 balık tutma yeri oluşturuldu. Mevcut tüm ağaçların korunduğu projede yeni 2300 ağaç ve 300 bin çalı bitkisi dikildi.