İllaki biri mi ölmeli

Antalya'nın Konyaaltı sahilindeki eski iskelede her yaz aynı tehlikeli manzara yaşanıyor. Atıl haldeki iskelede bariyer ve uyarı levhalarına aldırış etmeyen gençler denize atlamak için birbiriyle yarışıyor. Sahildeki vatandaşlar hem insan sağlığını tehdit eden hem de görüntü kirliliği oluşturan iskeleye Büyükşehir Belediyesi tarafından çözüm bulunmasını istedi.

UYARILARI DİNLEMİYORLAR

Kaderine terk edilmiş iskelede hava sıcaklarının artmasıyla denize giren gençlerin atlama kulesi haline gelen iskemlede tehlike giderek artıyor. Paslanmış demirleri nedeniyle tehdit oluşturan iskeleye çıkışın engellenmesi için çevresi bariyerlerle çevrilip uyarı levhaları asılmasına aldırış edilmiyor. Sahildeki cankurtaran ve güvenlik görevlileri iskele üzerine çıkanları uyarırken bölgeden uzaklaşanlar kısa süre sonra yine aynı görüntüleri oluşturuyor.

ÜNLÜ PLAJA YAKIŞMIYOR

Ucube görüntünün dünyaca ünlü plaja yakışmadığını belirten vatandaşlar, iskelenin biran önce kaldırılmasını talep etti. İskelenin atıl halde kaldığı sürece bazı gençlerin bariyer ve uyarılara rağmen buradan denize atlamaya sürdüreceklerini ifade eden vatandaşlar, "Allah korusun bir gün bir facia yaşanabilir. Önlem alınması içi illaki birimi ölmeli?" dedi.