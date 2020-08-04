İngiliz turistlerden Antalya’ya tam not

İNGILTERE'NIN Ankara Büyükelçisi Dominick Chilcott, İngiliz turistlerin Türkiye'de tatil yapmaktan mutlu olduğunu söyledi. Şu ana kadar hiçbir İngiliz turistten şikayet almadıklarını belirten Chilcott, Türkiye'de turizm sektöründe verilen hizmet kalitesinin çok yüksek olduğunu belirtti.

TÜRKİYE'YE VİZE VERDİK

CHILCOTT, "Haziran ayı sonunda İngiliz hükümeti seyahat tavsiyesini yeniledi. O tarihe kadar dünyanın herhangi bir yerine gerekli olmadığı sürece gidilmemesi gerektiği yönündeydi. Bu tarihten sonra birkaç ülkenin güvenli olduğunu, İngiliz turistlerin bu ülkelere seyahat edebileceğine dair karar verildi. Bunlar, virüsü kontrol altına alan ülkelerdi. Türkiye de bu ülkelerden bir tanesiydi ve Türkiye seyahat tavsiyemizde yerini aldı" dedi

HIÇ ŞİKAYET ALMADIK

BÜYÜK Elçi Chilcott, karantina uygulamalarını da gözden geçirdiklerini, ilk grupta yer alan Türkiye'ye seyahat edecek İngiliz turistlerin tatilden dönünce karantinaya alınmayacağını bildirdi. Chilcott, "İngiltere'den 15 Temmuz'da uçuşlar başlamıştı. Antalya ve Muğla Dalaman'a yoğun geliyorlar. İngiliz turistler Türkiye'de tatil yapmaktan mutlu. Şu ana kadar hiçbir İngiliz turistten şikayet almadık" diye konuştu.