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Kaymakam şehit ailelerine koştu

Erdoğan CANKUŞ
Giriş Tarihi: 4.8.2020 ABONE OL
Kaymakam şehit ailelerine koştu
FETHIYE Kaymakamı Eyüp Fırat, ilçedeki şehit ailelerine bayram ziyareti gerçekleştirdi. Kaymakam Fırat ile birlikte İlçe Emniyet Müdürü Cemil Emre Süel, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Rüştü Şen, İlçe Milli Eğitim Müdürü Faruk Kaya ile ilçedeki şehit ailelerini ziyaret etti. Fırat ve beraberindeki heyet şehitler Birol Yavuz, Özgür Gümüş, Yasir Ağır'ın ailelerini ziyaret etti. Orçun Munya da mezarı başında ziyaret edilip dua edildi. Şehit aileleri ziyaretlerinden dolayı Kaymakam Fırat'a teşekkür etti.
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Kaymakam şehit ailelerine koştu
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