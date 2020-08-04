Kibyra’da yeni kilise bulundu

BURDUR'UN Gölhisar ilçesi Horzum Mahallesi'nde birbirinden derin uçurumlarla ayrılan 3 tepe üzerinde yer alan Kibyra Antik Kenti'nde yapılan kazı çalışmalarında, bazilikal planlı kilise kalıntısı bulundu. Bu gelişme üzerine çalışmalar, M.Ö. 4'üncü ve 5'inci yüzyıllarda yapıldığı tahmin edilen kalıntıda yoğunlaştırıldı.

İLK KEZ ORTAYA ÇIKTI

Kazı Başkanı Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Şükrü Özüdoğru, kentte ilk kez bir kilise yapısının açığa çıkarıldığını söyledi. Özüdoğru, "Burası bazilikal planlı kilise. Bu yıl kazılarımız sadece bu alanda devam ediyor. Özelliği ise kentte kazı çalışması yapılan ilk dini yapı olması. Geçen yıl yaptığımız kazılarda yapının 'narteks' ismi verilen ön odalarını açtık. Bu yıl da güney odalarda devam ediyoruz. Henüz iç kısmını açığa çıkaramadık. Önce bu dış kısımları bitireceğiz. En son iç kısmı kazıp, yapının kazı çalışmasını tamamlayacağız" dedi.

ALTI MEZAR AÇTIK

Yapının önemli olduğunu ve Kibyra'nın Hristiyanlık ile geç antik çağına ilişkin önemli bilgiler verdiğini söyleyen Doç. Dr. Özüdoğru, "İlk Hristiyanlık dönemine ilişkin, M.Ö. 4'üncü ve 5'inci yüzyıllarda inşa edilmiş bir kilise yapısı olduğunu anladık. Burada görev yapmış rahiplerinin mezarları da bulunuyor. Altı mezar yapısı açtık. Bunlardan en önemlisi Roma dönemi taş lahit. Hristiyanlık dönemine ait önemli bir dinsel yapıyı 1-2 yıla ziyare-