Mavi dünyada gezinin adresi

LÜKS yat üretiminde dünya markası haline gelen Antalya Serbest Bölge'de faaliyet gösteren firmalar, birçok ülkeye yat ihraç ediyor. Antalya Serbest Bölge İşletici ve Yatırım AŞ (ASBAŞ) Genel Müdürü Zeki Gürses, bölgede 56'sı yerli sermayeli 83 firmanın faaliyet gösterdiğini, bunun 45'inin de yat sektöründe yer aldığını söyledi.

TİCARET HACMİ ARTTI

Bölgede 2000'li yıllarda başlayan yat üretiminin, bugün Antalya Bölge'yi 'marka' haline getirdiğini aktaran Gürses, "2019 yılı sonuna kadar 442 yat üretilmişti, bu yıl haziran sonuna kadar da 18 yat daha eklendi ve 460 yat üretildi. Yatların uzunluğu da çok önemli. 460 yatın uzunluğu da 8 bin 640 metreye kadar ulaştı; bu, ciddi bir rakam. Bunların toplam satış değeri de 1,2 milyar dolara da ulaştı" diye konuştu. Gürses, yıl sonuna kadar 35 yatın sahibine teslim edilmesinin hedeflendiğini bildirdi.

LÜKS YAT TALEBİ

Bu yıl koronavirüse nedeniyle özellikle 12-30 metreye kadar olan yatlarda ciddi miktarda sipariş alındığını belirten Gürses, "Artık insanların alışkanlıkları değişiyor, biraz daha toplumsal hayattan uzaklaşmaya başladılar. Serbest bölgede ticaret hacmimizde ilk 6 ayda yüzde 12'lik bir artış var, geçen sene 351 milyon dolar olan ticaret hacmimiz, bu yıl 392 milyon dolara ulaştı. Bölgedeki firmalar, İtalya'dan İngiltere'ye, ABD'den Rusya'ya, Hollanda'ya ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne kadar birçok ülkeden yat siparişi aldı. Dünyada yat üretiminde İtalya ve Hollanda ilk iki sırada. Türkiye ise üçüncü sırada yer alıyor. Bölgemizden yat üretiminde dünyada söz sahibi İtalya ve Hollanda'ya da yat satıyoruz" dedi.