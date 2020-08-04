Podolski’den dev yatırım

ukas Podolski ve Rakuten ortaklığı ile Almaya'nın Köln şehrine 'Strassenkıcker Base'i isimli spor tetisi açtı. 5 yapay çim sahası, futsal, basketbol ve tekerlekli sandalye sporları, panna kafes ve e-oyun alanı içinde iki adet çok fonksiyonlu saha yer alan tesis her yaştan sporcu için hizmet verecek. Gece bile açık olan tesiste, çocuklar ve gençler için futbol kampları yapılabilecek. TESİSTE NE ARARSAN VARPodolski, "Kendi futbol salonuma sahip olmak benim hayalimdi. Şimdi memleketim Köln'de benzersiz bir salon inşa etmekten gurur duyuyorum. Yakın gelecekte tam gaz almak için sabırsızlanıyorum" dedi. Podolski, "Tesislerimizde, salon, kamusal görüntüleme, konferanslar, ticaret fuarları, şirket kutlamaları, çalışan etkinlikleri ve toplantıları, atölyeler, doğum günleri, noel partileri ve özel kişilerden kulüplere ve şirketlere kadar bireysel etkinlikler gibi etkinlik seçenekleri için ayrılabilir odalara sahip bulunuyor. Ayrıca sports bar, favori kulüb maçlarını canlı izlemek için öğle veya akşam yemeği yenebilecek mekanlar, futbol mağazası da var" diye konuştu.