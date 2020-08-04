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Sevimli dostların serinleme vakti

Giriş Tarihi: 4.8.2020 ABONE OL
Sevimli dostların serinleme vakti

ANTALYA'DA sıcak hava, Konyaaltı Belediyesi Sokak Hayvanları Sağlık Merkezi'ndeki 350 hayvanı da olumsuz etkiliyor. Merkez görevlileri, sıcak hava ve yüksek nemden bunalan hayvanları serinletmek için büyük çaba sarf ediyor. Hava sıcaklığının gündüz 40 dereceye ulaşmasıyla sağlık merkezi çalışanları, bakımevindeki hayvanların sağlık açısından dengede kalmaları ve sıcaklık stresinden kurtulmaları için her gün hayvanları yıkıyor. Veterinerlerin, köpekleri yıkaması ve kurulaması renkli görüntüler ortaya çıkarıyor.

ÖNLEMI
Merkezden Sorumlu Veteriner Hekim Nilay Vurkaç, sıcağa duyarlı kedi ve köpeklere yönelik önlemler aldıklarını söyledi. Barınagın da fıskiye sistemiyle ıslatıldığını aktaran Vurkaç, aşırı sıcaklarda hayvanların strese girdiğini, mama tüketimlerinin düzensizleştiğini, hayvanların dengede kalabilmesi için suda yıkandıklarını anlattı.

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Sevimli dostların serinleme vakti
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