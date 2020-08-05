Akrep sahaya çıkıyor

Fraport TAV Antalyaspor, yeni sezon hazırlıklarına yarın Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde başlayacak. Sağlık kontrolü ve 2 günlük antrenmanın ardından kırmızı beyazlılar, 10 Ağustos Pazartesi günü Afyonkarahisar'da kampa girecek.

TAMER TUNA RAPOR VERECEK

Fraport TAV Antalyaspor'un kampına geçen sezon başka takımlarda kiralık olarak forma giyen 3 futbolcusu da katılacak. Antrenmanlarda yer alacak Diego, Drole ve Harun Kavaklıdere'nin takımda kalıp kalmayacakları, kiralık gittikleri takımlarındaki performansı ve antrenman değerlendirmelerine göre belli olacak. Teknik direktör Tamer Tuna'nın yönetime hazırlayacağı rapora göre takımda kalması gereken futbolcular, transfer çalışmaları ve yolların ayrılacağı futbolcular belirlenecek.

TRANSFERLER BAŞLADI

Transferin hızlı takımlarından Antalyaspor, kadrosuna iki hücum oyuncusu takviyesi yaptı. Akrep, Serdar Gürler ve Dever Orgill ile prensip anlaşmasına vardı. Kırmızı beyazlılar, kaleye takviye için de harekete geçti. FTA Antalyaspor'un TFF 1. Lig ekiplerinden Menemenspor'un genç kalecisi Gentian Selmani ile ilgilendiği iddia edildi. Süper Lig'den Kasımpaşa'nın da 22 yaşında file bekçisini transfer etmeye çalıştığı belirtilirken, İtalya'dan da tekliflerin geldiği ifade edildi. Bu sezon sarı lacivertlilerde gösterdiği performansla dikkat çeken Selmani, 32 maçta kaleyi korudu