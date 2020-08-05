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’un gönlü Bektaş’ta

Giriş Tarihi: 5.8.2020 ABONE OL
Alanyaspor’un gönlü Bektaş’ta
KAYSERISPOR ve Aytemiz Alanyaspor ile adı geçen Teknik Direktör Bayram Bektaş, iki kulüpten de henüz resmi bir teklif almadığını açıkladı.Geçtiğimiz günlerde A Milli Futbol Takımı'ndaki yardımcı antrenörlük görevinden ayrılan Teknik Direktör Bayram Bektaş, Kayserispor ve Aytemiz Alanyaspor iddialarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Deneyimli çalıştırıcı, iki kulüpten de resmi teklif almadığını vurgulayarak, "Şu an beklemedeyim. Lige dönmek istediğimi belirttim. Milli takımdan ayrıldım. Konuşuluyor ancak şu an için resmi bir şey yok. Alanyaspor'da Erol hoca ayrıldı. Teklif gelirse bundan sonra gelir" dedi.
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Alanyaspor’un gönlü Bektaş’ta
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