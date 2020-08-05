Alevler 2 milyonu yaktı

ANTALYA'NIN Manavgat ilçesi Evrenkesi Mahallesi'ndeki İbrahim Kendiroğlu'na ait çiftlikteki hayvan yemlerinin istiflendiği depoda yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına ilk müdahaleyi çiftlik çalışanları yaptı. İhbar sonrası bölgeye itfaiye ekipleriyle Manavgat Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Gelen ekipler, yangının söndürülmesi için yoğun çaba sarf etti. Yapılan çalışmalar sonucu yangın kontrol altına alındı.

1 SENELİK YEM YANDI

Depodaki çok sayıda yemin yanı sıra içeride duran traktör ve yem kırma makinesi de küle döndü. Dumandan etkilenen çiftlik çalışanı ise Manavgat Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Çiftlik sahibi İbrahim Kendiroğlu, yaklaşık 2 milyon lira zararı olduğunu belirterek, hayvanlarının 1 senelik yeminin tamamen yandığını söyledi. Kaş ilçesine bağlı Kemer Mahallesi Kıbrıs Deresi mevkisinde ise çıkan orman yangını korkuttu. Kısa sürede söndürülen yangında bir dönüm kızılçam ormanı zarar gördü.