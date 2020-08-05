Antalya’ya özel destek verilsin

ANTALYA Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) ve Batı Akdeniz Ekonomisini Geliştirme Vakfı (BAGEV) Başkanı Davut Çetin, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan temmuz ayı enflasyon verilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Ertelenmiş talep ve kredi destekli talep canlanmasının enflasyona yansıdığını kaydeden Çetin, "Bölgemizdeki TÜFE oranı, aylık yüzde 0.71 ve yıllık bazda yüzde 11.66'dır. Batı Akdeniz Bölgesi'nin aylık bazda Türkiye ortalamasının üzerinde, yıllık bazda ise Türkiye ortalamasının altındadır" dedi.

ÖNLEMLER YERİNDE

Koronavirüs salgınının özellikle turizmde yol açtığı daralmanın sadece Antalya ve bölge ekonomisini değil, cari açık ve kur baskısı kanalıyla bütün Türkiye ekonomisini olumsuz etkilediğinin altını çizen Başkan Çetin, "Pandeminin sektör, ürün ve il bazında arz ve talep dengelerini değiştirdiğini görüyoruz. Önümüzdeki süreçte ekonomi çarklarının daha sağlıklı dönmesi için desteklerin il, sektör, hatta ürün bazında farklılaşması gerekiyor" dedi. Çetin, bayram öncesi ilan edilen KDV ve kira stopaj indirimi gibi önlemlerin ise çok yararlı olduğunu sözlerine ekledi