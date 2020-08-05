Bayram şekerleri sahilden

DÜNYA Doğayı Koruma Birliği'nin (IUCN) kırmızı listesinde, nesli tükenme tehlikesi altındaki türler arasındaki deniz kaplumbağa türlerinden caretta carettaların Akdeniz'deki en önemli yuvalama alanlarından Kemer ilçesindeki Çıralı sahilinde Kurban Bayramı'nda da yavru çıkışları devam etti. Caretta caretta yavrularının denize yolculuğu, yerli ve yabancı tatilcilerin de büyük ilgisini çekiyor. Birçoğu ilk defa gördükleri caretta carettaların yuvadan çıkıp denize yolculuğunu heyecanla cep telefonlarıyla video ve fotoğraf çekerek izledi.

500 YAVRU DENİZE ULAŞTI

Ulupınar Çevre Koruma Kooperatifi ve Çıralı Kıyı Koruma Koordinasyon Komisyonu öncülüğünde mayısekim döneminde 24 saat koruma altında tutulan yuvaların sayısı bu yıl 98'e ulaştı. Komisyon Başkanı Dr. Erdal Elginöz, "Yuvalardan yavru çıkışı 18 Temmuz tarihinde başladı. Biz de yavru çıkışı bitmiş yuvaların kontrol açılışlarını yapıyoruz. Yuvada kalmış yavruları kurtarıyoruz ve var olan yumurtaları sayıyoruz. Şu ana kadar 19 yuvamızdan yavru çıkışı var, bunların 11'inden yavru çıkışları tamamlandı ve açılışlarını yaptık. Ortalama bu yuvalardan 50-60 kadar yavru gidiyor denize. 11 yuvayı açtığımız için 500 civarında yavruyu denize gönderdik. Biraz önce bayram yavrularını da denize gönderdik" dedi