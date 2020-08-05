Doludan kaçarken canından oldu

MUĞLA'NIN Seydikemer ilçesinde dolu yağışından korunmak için ağacın altına giren Ozan Çukuroğlu (19), bir süre sonra ailesi tarafından ölü bulundu. Olay, Bayır Mahallesi Belarası mevkisinde yaşandı. Çukuroğlu ailesi evlerinin önünde otururken aniden dolu yağışı başladı. Yağış nedeniyle ailesi eve giderken Ozan Çukuroğlu ise yakınlardaki bir ağacın altına sığındı.

AİLESİ BULDU

Ozan Çukuroğlu'nun uzun süre eve gelmemesi üzerine, aile evin çevresinde arama yaptı. Ağacın altında 19 yaşındaki gencin hareketsiz yattığını gören ailesi, 112 Acil Servis Merkezi'nden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Çukuroğlu'nun öldüğünü tespit etti. İKİ İHTİMAL VAR

İlk incelemede Ozan Çukuroğlu'nun düşerek kafasını kayaya çarptığı ve beyin kanaması geçirdiği ihtimali ön plana çıkarken, ölümün yıldırım düşmesi kaynaklı da olabileceği açıklandı. Çukuroğlu'nun cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.