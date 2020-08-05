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Domuza çarptım dedi

Giriş Tarihi: 5.8.2020 ABONE OL
Domuza çarptım dedi
ISPARTA'NIN Şarkikaraağaç ilçesinde ise kamyonetle çarpışan motosikletteki iki kişi yaşamını yitirdi. Kaza Göksöğüt köyü yakınlarında meydana geldi. T.B. yönetimindeki 26 E 2390 plakalı kamyonetle, Murat Postal ve Salim Bekçi'nin bulunduğu plakasız motosiklet çarpıştı. Kaskı olmadığı öğrenilen Postal ve Bekçi yola savrulurken, T.B. kaza yerinden uzaklaştı. Postal olay yerinde, Bekçi ise kaldırıldığı Isparta Şehir Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. T.B. ise Konya'nın Akşehir ilçesinde jandarma ekiplerince yakalandı. 'Domuza çarptım' diyerek çekici çağırdığı belirlenen T.B. mahkemece tutuklandı
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Domuza çarptım dedi
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