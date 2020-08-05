Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Bölgeler Haberleri Akdeniz Haberleri Koronavirüs sahile indi

Koronavirüs sahile indi

’nın uyarmasına rağmen Konyaaltı sahilinde sosyal mesafe ve maske unutuldu

FURKAN YAZICI
Giriş Tarihi: 5.8.2020 ABONE OL
Koronavirüs sahile indi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın koronavirüs salgınında birinci dalganın sahillere indiğine dair yaptığı açıklamadan sonra gözler turizm cenneti Antalya'ya çevrildi. Sıcakların artması ve bayram nedeniyle yoğunluk yaşanan sahillerde vatandaşlar, sosyal mesafe ve maske gibi önleyici tedbirleri çiğnedi. İğne atsan yere düşmeyecek sahillerde tüm uyarılara rağmen vatandaşlar koronavirüsün yayılmasına davetiye çıkardı.

UYARILAR İŞE YARAMADI
Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınında yeni normalle birlikte kısıtlamalar kalktı. Yetkilerin vatandaşların rehavete kapılmaması için yaptıkları uyarılar işe yaramadı. Sağlık Bakanı Koca'nın 'Birinci dalga sahillere indi. Tatilde dikkatli olalım' açıklaması Antalya'da dikkate alınmadı. Bakan'ın açıklamasına AK Parti MKYK Üyesi Gökçen Özdoğan Enç'te destek verirken hemşerilerini uyardı. Serinlemek ve güneşlenmek isteyenlerin adresi olan Konyaaltı sahilinde bütün kurallar unutuldu. Vatandaşlar sosyal mesafeyi hiçe sayarak deniz keyfini sürdürdü. Sahildeki hemen hiçbir kimsenmin maske takmaması dikkat çekti.

ARKADAŞINA GÖNDER
Koronavirüs sahile indi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA