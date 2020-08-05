Koronavirüs sahile indi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın koronavirüs salgınında birinci dalganın sahillere indiğine dair yaptığı açıklamadan sonra gözler turizm cenneti Antalya'ya çevrildi. Sıcakların artması ve bayram nedeniyle yoğunluk yaşanan sahillerde vatandaşlar, sosyal mesafe ve maske gibi önleyici tedbirleri çiğnedi. İğne atsan yere düşmeyecek sahillerde tüm uyarılara rağmen vatandaşlar koronavirüsün yayılmasına davetiye çıkardı.

UYARILAR İŞE YARAMADI

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınında yeni normalle birlikte kısıtlamalar kalktı. Yetkilerin vatandaşların rehavete kapılmaması için yaptıkları uyarılar işe yaramadı. Sağlık Bakanı Koca'nın 'Birinci dalga sahillere indi. Tatilde dikkatli olalım' açıklaması Antalya'da dikkate alınmadı. Bakan'ın açıklamasına AK Parti MKYK Üyesi Gökçen Özdoğan Enç'te destek verirken hemşerilerini uyardı. Serinlemek ve güneşlenmek isteyenlerin adresi olan Konyaaltı sahilinde bütün kurallar unutuldu. Vatandaşlar sosyal mesafeyi hiçe sayarak deniz keyfini sürdürdü. Sahildeki hemen hiçbir kimsenmin maske takmaması dikkat çekti.