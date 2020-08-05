Saçmayı 30 yıl fark etmedi

ISPARTA Süleyman Demirel Üniversitesinde memur olarak görev yapan 40 yaşındaki iki çocuk babası Yılmaz, geçen hafta iş yerindeki sandalyenin kırılması sonucu düşüp başını duvara çarptı. Hastaneye giden Yılmaz'ın, çekilen röntgen filminde boynunda havalı tüfek saçması olduğu görüldü. Büyük şaşkınlık yaşayan Yılmaz, televizyonlarda gördüğü olayların bu sefer kendi başına geldiğini söyledi.

10 YAŞINDAKİ KAZA

Yılmaz, bugüne kadar geçerken x-ray cihazlarının zaman zaman alarm verdiğini, havalimanına bir kez giriş yapamadığını kaydetti. Yılmaz, "Röntgene girmeden önce görevliye üstümdeki metalleri çıkarttığımı belirttim. Ancak boynumda metal olduğunu söyleyince ilk başta bir anlam veremedim. Sonra çocukken yaşadığım olay aklıma geldi. 10 yaşındayken tarlada fare avladığımız sırada bir arkadaşımın tüfeğinden çıkan saçma bana isabet etmişti. Saçmanın boynuma girmediğini düşünmüştüm" diye konuştu. Saçmanın, şah damarına çok yakın bir bölgede durduğunu öğrendiğini vurgulayan Yılmaz, bundan sonraki süreci, doktorların yönlendirmesine göre yürüteceğini dile getirdi.