Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Bölgeler Haberleri Akdeniz Haberleri Tarihi köşkler hayat buluyor

Tarihi köşkler hayat buluyor

Giriş Tarihi: 5.8.2020 ABONE OL
Tarihi köşkler hayat buluyor
ANTALYA Kaş Belediyesi ilçenin Bezirgan Mahallesi'ndeki tarihi çınarların altında yer alan köşkleri restore ederek, kent yaşamına kazandırıyor. Bezirgan Mahallesi Cami yanı ve Ceviz dibi mevkisinde tarihi çınar ağaçlarının gölgesinde bulunan köşkler aslına uygun olarak yenileniyor. 13'üncü yüzyılda Abdal Musa'nın Bezirgan'a yerleşmesi ile köşklerin ve çınarların hayat bulduğunu anlatan mahalle sakinlerinden Davut Karadeniz, "Şu anda 4 çınarın 3'ü ayakta, biri ise kurudu. Bu kavak ağacının üzerinde ise 'a' harfi var. Bezirgan için bu köşkler geleneksel ve önemli geçmişe sahip. Eskiden burada oturup sohbet edilirdi, yaşanılanlar anlatılırdı. Köye gelen misafirler çayını burada içerdi" dedi.
ARKADAŞINA GÖNDER
Tarihi köşkler hayat buluyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA