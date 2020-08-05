Yanan ev yeniden yapılacak

Kayaaltı Köyü'nde, düğün öncesi evleri yanan Derya ve İlhan Aypak ailesine, destek sürüyor. AK Parti Burdur İl Başkanı Volkan Mengi, İl Genel Meclisi Başkanı Murat Akbıyık ile İl Kadın Kolları Başkanı Zeliha Erdoğan Bağcı Aypak ailesine ziyarette bulundu. İlk andan beri devletin yangınzede ailenin yanında olduklarını belirten Başkan Mengi, "AFAD ekipleri ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımız gerekli çalışmaları başlattı ve yapıyor. Sosyal Yardımlaşma Vakfımız bugün ilk acil nakdi yardımını gerçekleştirdi. Bu zor durumu hep birlikte atlatacağız" diye konuştu. Mengi, İl Özel İdare ekiplerinin tamamen yanan evin hafriyat kaldırma çalışmasını yapacağını, ardından Valilik koordinasyonunda vatandaşların da desteği ile evin el birliği ile yapılacağını sözlerine ekledi.