Yıldızlara gelen resmi teklif yok

Aytemiz Alanyaspor'da sözleşmeleri devam eden ve Fenerbahçe ile Beşiktaş'ın talip olduğu Bakasetas, Welinton ve Caulker için şu ana kadar gelen bir resmi teklif gelmediği açıklandı. Beşiktaş'ın Welinton'a karşılık Fatih Aksoy'u takas yoluyla transfer ettiğini açıklamasına rağmen böyle bir transferin resmi olarak gerçekleşmediği ileri sürüldü. Aytemiz Alanyaspor'dan ayrılan Teknik Direktör Erol Bulut'unda Yunan oyuncu Bakasetas ve Caulker'i Fenerbahçe'ye istediği ancak bu konuda da turuncu yeşilli kulübe resmi bir teklif yapılmadığı belirtildi.

3 OYUNCU İÇİN GÖRÜŞÜLECEK

Aytemiz Alanyaspor Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu'nun transfer komitesiyle, Beşiktaş'ın istediği Welinton, Fenerbahçe'nin ilgilendiği Bakasetas ve Caulker için bu hafta sonu bir değerlendirme yapacakları vurgulandı.