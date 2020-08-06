‘Altın Kızlar’dan ‘şiddete hayır’ mesajı

Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki Antalya Spor Salonu'nda antrenör Yasin Urlu yönetiminde antrenman yapan muay thai sporcuları, koronavirüs nedeniyle ertelenen şampiyonalara hazırlıklarına devam ediyor. Kazandıkları ulusal ve uluslararası başarılarla 'altın kızlar' olarak tanınan milli sporcular, düzenlenecek şampiyonalarda Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmeyi hedefliyor. Koronavirüs nedeniyle müsabakaların ertelenmesine rağmen hazırlıkları sürdürdüklerine değinen dünya şampiyonu Dilara Karabağ, "Dünya şampiyonluğunu kazandım ve yeni hayallerim var. Koronavirüs nedeniyle hedeflerimi ertelemek zorunda kaldım. Koronavirüs nedeniyle ertelediğimiz hayallerimize ulaşmak için çalışıyoruz" dedi.Son dönemde artan şiddet olaylarının sona ermesini dileyen dünya şampiyonu Dilara Karabağ, Eylül Sultan Taşgıran, Zeliha Nur Kamaç; Avrupa şampiyonu ve dünya ikincisi Ayşin Özkılıç, Avrupa Muaythai Federasyon Kupası şampiyonu Eylül Aslan ile Dilara Sultan Arpacı, milli sporcu Berfin Kabak, Sebahat Sude Naz ve yardımcı antrenör Kübra Karabağ, 'kadına şiddete hayır' çağrısı yaptı.