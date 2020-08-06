Altın yıldız bunlar

Geçtığımısezon gençlere verdiği sürelerle dikkat çeken Antalyaspor, meyvelerini almaya başlıyor. Pek çok takımın listesine giren Antalyaspor'un genç futbolcuları, Transfermarkt'ın verilerine göre en değerliler listesine girmeyi de başardı.SüperLig'de forma giyen 23 yaş altı en değerli 25 futbolcu arasında Antalyaspor'dan 5 isim yer aldı. Listede Doğukan Sinik 2 milyon Euro ile 9'uncu, Ufuk Akyol 1.4 milyon Euro ile 11'inci, Paul Mukairu 550 bin Euro ile 20'nci, Jean Armel Drole ile Bünyamin Balcı da 500'er bin Euro ile 22 ve 23. sıranın sahibi oldu.25kişilik listede en çok futbolcusu olan takım olarak da Antalyaspor dikkat çekti. Kırmızı-Beyazlıların 5 genç futbolcusu bu listede yer alırken, Trabzonspor'un 4, Beşiktaş'ın 3, Fenerbahçe ve Galatasaray'dan da iki futbolcu listeye girmeyi başardı.SüperLig'de 20 yaş altı en değerli 10 futbolcu arasına ise Antalyaspor'dan iki futbolcu birden girdi. Kırmızı- Beyazlılarda geçtiğimiz sezon adından bahsettiren Paul Mukairu, listenin 6. sırasında yer aldı. 550 bin Euro değer verilen Mukairu; Ferdi Kadıoğlu, Yunus Akgün, Emre Demir, Armin Djerlek ve Ersin Destaoğlu'nun ardından 6. basamağın sahibi oldu.Antalyaspor'dalisteye giren diğer isim ise Bünyamin Balcı oldu. İlk kez bu sezon Süper Lig'de boy gösteren 20 yaşındaki futbolcu, 75 bin Euro olaran değerini 500 bin Euro'ya yükselterek listenin 8 basamağında yer aldı.Kırmızı Beyazlılarda en çok değerini düşüren futbolcu ise Ersan Gülüm oldu. Deneyimli futbolcunun 800 bin Euro olan değeri yarı yarıya düşerken, 400 bin Euro olarak değer verildi.