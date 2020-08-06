Çiftçiye milli ve yerli tohum

Tarımİşletmeleri Genel Müdürlüğüne (TİGEM) bağlı Antalya'daki Boztepe Tarım İşletmesi, yürüttüğü "yerli ve milli sebze tohumu" çalışmalarıyla tarımsal üretime katkıda bulunuyor. Aksu ilçesindeki TİGEM Boztepe Tarım İşletmesi Müdürlüğünün 3 bin 200 dönüm arazisinde buğday, mısır ve fiğ gibi tarla bitkilerinin yanında narenciye ve sebze tohumu üretimi yapılıyor.Sebze ve meyvede 'yerli ve milli' tohum üretimi yapan işletme, üretilen tohumları yurt dışından yüzde 90'a yakın daha ucuz olarak Türk çiftçisine ulaştırıyor. Boztepe Tarım İşletmesi Müdürü Olcay Akın, asli görevlerinin çiftçinin tohum, damızlık ve fidan ihtiyacını karşılamak olduğunu, çiftçilerin yüksek fiyatla tohum almasını önlemek için 2018'de bu işe girdiklerini açıkladı. Olcay Akın, "Seralarımızda domates ve kavunda 2 çeşit, patlıcan, biber ve hıyarda da birer çeşit olmak üzere 5 türde 6 çeşit tamamen yerli ve milli tohum üretimi yapıyoruz. Kalite olarak en üst seviyedeyiz" ifadelerini kullandı.Yetiştirdikleri tohumları PTTAVM üzerinden ve kendi işletmelerinden satışa sunduklarını aktaran Akın, bin adetlik sebze tohumu paketini çeşidine göre 170 ile 350 lira arasında sattıklarının bilgisini verdi. Aynı tohumun yurt dışından getirildiğinde 3 bin 500 lirayı bulan bir maliyeti olduğuna dikkati çeken Akın, "Çiftçimizin girdi maliyetini düşürüyoruz. Dolayısıyla yerli ve milli tohum kullanımının ülke ekonomisine katkısı olacak, çiftçi daha çok kazanacak ve enflasyonun düşmesine etkisi olacak" şeklinde konuştu.