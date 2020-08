Çizgi film okulu açıldı

Antalya'nın Kaş ilçesinde Sabancı Vakfı tarafından 'Fark Yaratan' seçilen Türkiye'nin ilk çizgi film okulu The Cartoon Mill (Çizgi Film Değirmeni) her yaştan çizgi film meraklısına eğitim veriyor.Fatih Küçük'ün 2016 yılında kendi çabası ve Kaş Kaymakamlığı'nın eski bir binayı tahsis etmesiyle kurulan çizgi film okulunda öğrencilerin hikaye anlatımı ve el becerilerinin gelişimi için de faaliyetler yürütülüyor. The Cartoon Mill'de, çizgi film tarihi, karakter tasarlama ve çizgi film üretme gibi konularda atölyeler düzenleniyor, katılımcılar kendi çizdikleri karakterlerle, özgün çizgi filmler üretmeyi öğreniyor. Bugüne kadar binlerce çocuğa ulaşan The Cartoon Mill'de, yıl sonunda etkinlikler bir Çizgi Film Festivali ile sonlandırılıyor. Dünyanın dört bir yanından çizgi film sanatçılarının katıldığı festivalde, öğrencilerin yıl boyunca ürettikleri eserler sergilenirken, çizgi film okulu sadece animasyon eğitimine değil, yörenin ekonomik gelişimine de katkıda bulunuyor. Yerleşim yerlerinden uzakta, yeşil bir arazi içinde yer alan okulda düzenlenen eğitim kampları için köydeki üreticilerden organik ürünler temin ediliyor.