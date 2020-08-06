Daha önce de taşla cam kırmış

Eczacı Ayşe Baygut İnal, olay anında eczanede olmadığını belirterek, "Ablamın kocasının ağabeyinin alacaklısı iş yerime gelip, alacağı olduğunu belirterek, para istemiş. Daha önce de aynı şahıs taşla iş yerimin camını kırmıştı. Bizden para alamayacağını anlayınca öfkesinden silahla ateş etmiş. Olayın bizimle hiçbir alakası yok. Daha önce taşlamıştı. Bu sefer silahla saldırdı. İçeride çalışanlar ve hastalar varmış. Hastaları dışarı çıkarmış, çalışanların gözüne baka baka silahla sıkmış. Çalışanlar da masanın altına saklanmış. Arka bölümden dışarı kaçmış. Kendisinden şikayetçi oldum" dedi.