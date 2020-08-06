En tutkulu meyve

Tutku meyvesi ve çarkıfelek olarak da bilinen Passiflora'ya talep artıyor. Güney Amerika ile Güney Afrika'da yetiştirilen ve Türkiye'de ilk kez Antalya'nın Finike ilçesinde üretimine başlanan Passiflora meyvesi, Alanya ve Gazipaşa ilçesinde de yaygınlaştı. 1 dönüm araziye 400 adet fide ekilebilen passiflora, 8-9 ay arasında meyve veriyor. Bir ağaç 6 yıl boyunca yaşayabilirken, ocak-mart, haziran-eylül ayları olmak üzere yılda 2 defa hasat ediliyor. Kilosu İstanbul'da markette 50 TL'ye satılırken, 80 ülkeye ihracatı yapılabiliyor.Alanya'da meyveyi üreten Mustafa Ezici, passifloranın bir dönümde yaklaşık 100-150 bin lira kazandırdığını ve muz ve portakala kıyasla çok daha fazla olduğunu belirterek, passifloranın Türkiye'nin kalıcı meyvesi olacağını söyledi. Ezici, "2 bin ton meyve hasadı yapmayı düşünüyoruz" dedi.