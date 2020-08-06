Haber Hattı

Antalya'nın Alanya ilçesinde anneleri yemek almaya gittiği sırada çalışır halde bıraktıkları araca binerek, 2 erkek çocuğunu kaçırmaya çalışan Burak Ç., yakındaki apartmanda balkonda oturan bir kişinin durumu fark edip uyarması üzerine yakalandı. Yapılan kontrolde akıl sağlığının yerinde olduğu tespit edilen Burak Ç. tutuklandı. Olay sırasında anne N.D. büyük korku ve panik yaşadı. Olay kameralara da yansıdı.AntalyaMuratpaşa ilçesinde yaya ve araç trafiğinin en yoğun olduğu Güllük Caddesi'nde çöp kenarına bırakılan valiz, korku dolu anlar yaşanmasına neden oldu. İhbar üzerine polis ekipleri alarma geçerek, caddeyi araç ve yaya geçişine kapatarak, önlem aldı. Bomba imha uzmanının çalışması sonrası açılan valizden, atık poşet çıktı. Valiz polis merkezine götürülürken, trafik normale döndü.Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Güllük Caddesi'nde kırmızı ışığı 2 metre geçip cep telefonundan gideceği adrese bakan motorlu kurye Yusuf D. (18) trafik polisine yakalandı. Kimlik ibraz etmeyen Yusuf D. ile polis arasında tartışma yaşandı. Ters kelepçe takılan Yusuf D.'ye kırmızı ışıkta geçmek, cep telefonu kullanma ve kimlik ibraz etmemekten dolayı 834 lira para cezası yazıldı.Isparta'da,otomobille çarpışanhafif ticari araçta sıkışarakyaralanan ve56 gündür hastanedetedavi gören sürücüMehmet Aydemir,yaşam mücadelesinikaybetti. Kaza, 8Haziran'da meydanagelmişti. MehmetAydemir'in kullandığı32 LT 844 plakalı hafif ticariaraç ile Yakup S. yönetimindeki 32 LS112 plakalı otomobil çarpışmış, sağlıkekipleri Aydemir'i ambulansa taşırkensedyenin ayağının kapanmasıyla yeredüşmüştü.