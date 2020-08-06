Haber Hattı

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Giriş Tarihi: 6.8.2020 ABONE OL
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BİR ANNENİN KABUS ANLARI
Antalya'nın Alanya ilçesinde anneleri yemek almaya gittiği sırada çalışır halde bıraktıkları araca binerek, 2 erkek çocuğunu kaçırmaya çalışan Burak Ç., yakındaki apartmanda balkonda oturan bir kişinin durumu fark edip uyarması üzerine yakalandı. Yapılan kontrolde akıl sağlığının yerinde olduğu tespit edilen Burak Ç. tutuklandı. Olay sırasında anne N.D. büyük korku ve panik yaşadı. Olay kameralara da yansıdı.

GÜLLÜK'TE ŞÜPHELİ VALİZ KORKUTTU
Antalya Muratpaşa ilçesinde yaya ve araç trafiğinin en yoğun olduğu Güllük Caddesi'nde çöp kenarına bırakılan valiz, korku dolu anlar yaşanmasına neden oldu. İhbar üzerine polis ekipleri alarma geçerek, caddeyi araç ve yaya geçişine kapatarak, önlem aldı. Bomba imha uzmanının çalışması sonrası açılan valizden, atık poşet çıktı. Valiz polis merkezine götürülürken, trafik normale döndü.

KURYEYE ÜÇ CEZA BİRDEN KESİLDİ
Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Güllük Caddesi'nde kırmızı ışığı 2 metre geçip cep telefonundan gideceği adrese bakan motorlu kurye Yusuf D. (18) trafik polisine yakalandı. Kimlik ibraz etmeyen Yusuf D. ile polis arasında tartışma yaşandı. Ters kelepçe takılan Yusuf D.'ye kırmızı ışıkta geçmek, cep telefonu kullanma ve kimlik ibraz etmemekten dolayı 834 lira para cezası yazıldı.

KAZA GEÇİRDİ 2 AY SONRA ÖLDÜ
Isparta'da, otomobille çarpışan hafif ticari araçta sıkışarak yaralanan ve 56 gündür hastanede tedavi gören sürücü Mehmet Aydemir, yaşam mücadelesini kaybetti. Kaza, 8 Haziran'da meydana gelmişti. Mehmet Aydemir'in kullandığı 32 LT 844 plakalı hafif ticari araç ile Yakup S. yönetimindeki 32 LS 112 plakalı otomobil çarpışmış, sağlık ekipleri Aydemir'i ambulansa taşırken sedyenin ayağının kapanmasıyla yere düşmüştü.

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