İnsanlık öldü

İzmir'de yaşayan sara hastası Müslüm Oğuz, 15 gün önce tatil için Antalya'daki ablası ile eniştesinin yanına geldi. Oğuz, dün akşam üzeri, ablası ve eniştesiyle Konyaaltı ilçesindeki Sarısu Mesire Alanı'na gitti. Ablası ve eniştesi mangal için ateş yakmaya çalışırken, Oğuz da plaja inerek denize girdi. Oğuz, kısa sürede suda çırpınmaya başladı.Bir süre sonra denizde yüzenler, suda hareketsiz kişi olduğunu görünce 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri, sağlık görevlileri, polis ve dalgıçlar sevk edildi. Dalgıçlar tarafından kıyıya çıkarılan Oğuz, kalp masajına rağmen hayata döndürülemedi. Ablası ise sahilde gözyaşlarına boğuldu.Bu sırada kıyıda cep telefonu kamerasıyla görüntü çeken biri ise "Ne kadar çaba sarf ettiysek suni teneffüs yaptıysak kalp masajı yaptıysak da kurtaramadık. Bu kadar duyarsız vatandaşlarımız da ayrı bir durum. Onlara da sesleniyorum. Denizden bir cenaze çıkmış, herkes hala denize giriyor. Bu da bizim ayıbımız" diye konuştu. Müslüm Oğuz'un, dün için İzmir'e otobüs bileti aldığı ve tatilin son günü hayatını kaybettiği öğrenildi.Konyaaltı sahilinde meydana gelen diğer olayda ise Ankara'dan arkadaşları Eray Göçer ve Batuhan Alıcı ile tatile gelen 18 yaşındaki Yahya Kargı yaşamını yitirdi. Arkadaşları tarafından denizden çıkartılan Kargı, ihbar üzerine gelen 112 ekibinin müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Yahya Kargı'nın üniversite sınavından aldığı puanla polis meslek yüksekokuluna girmek için hazırlık yaptığı öğrenildi. Arkadaşları büyük üzüntü yaşadı.