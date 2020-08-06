Tahtalı zirvesine 15 bin kişi çıktı

Antalya'nınKemer ilçesinin alternatif turizm noktalarından olan, 'Toroslar ile Beydağları'nın zirvesi' olarak nitelendirilen Tahtalı Dağı'na, 2019 yılında 360 bin yerli ve yabancı turist ulaştı. Pandeminin başlamasıyla ara verilen ziyaretler normalleşme süreciyle birlikte 21 Haziran'da yeniden başladı. Olympos Teleferik ile 2 bin 365 metrelik zirveyi 1 aylık sürede 15 bin yerli ve yabancı turist ziyaret etti.12 ay açık olan zirvede hedef ise yıl sonuna kadar 180- 200 bin rakamına ulaşmak. Turistler, zirvede eşsiz manzarayı izlemenin yanı sıra özellikle yamaç paraşütü ve insan sapanını kullanıyor. Olympos Teleferik Operasyon Müdürü Fatih Koyuncu, "Arap misafirlerimizi yavaş yavaş ağırlamaya başladık. İngiltere uçuşları açıldığından beri İngiliz asıllı Hint misafirlerimiz tesisimizi ziyaret etmeye başladı. Ağustos ayı itibarıyla Rus pazarı da açılır, yılı güzel de kapatırız" dedi.