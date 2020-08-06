Turistik mağaza alevlere teslim

Antalya'nınAksu ilçesi Kundu Turizm Bölgesi'nde İsmail Tunç'a ait deri çanta ve kemer gibi ürünlerin satıldığı iş yerinde sabah saatlerinde yangın çıktı. Alev ve dumanı gören çevredekiler, durumu itfaiyeye bildirdi. İhbarın ardında adrese sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, olay yerinde çalışma başlatırken, vatandaşlar iş yerinde zarar görmeyen koltuk ve ürünleri kurtarmak için çaba sarf etti.Yangın, yaklaşık 45 dakikalık çalışma sonucu kontrol altına alınırken, çevrede bulunan iş yerleri de zarar gördü. İş yeri sahibi İsmail Tunç, yangın nedeniyle dükkanının kullanılamaz hale geldiğini ve 3 milyon TL'lik zarar oluştuğunu belirterek, "Evde kahvaltı yapıyordum. İş yerimin yandığı haberini alınca hemen koşup geldim. Ne varsa yanmış. Yapacak bir şeyim yok. Tahmini zararım en az 3 milyon TL. Ne yapacağımı bilmiyorum" dedi. Yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlatıldı.