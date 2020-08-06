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Turistik mağaza alevlere teslim

’da turistlere yönelik deri çanta ve kemer satışı yapılan iş yerinde çıktı. İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangında, iş yeri yangında kül olurken, yaklaşık 3 milyon TL zarar meydana geldi.

Giriş Tarihi: 6.8.2020 ABONE OL
Turistik mağaza alevlere teslim
Antalya'nın Aksu ilçesi Kundu Turizm Bölgesi'nde İsmail Tunç'a ait deri çanta ve kemer gibi ürünlerin satıldığı iş yerinde sabah saatlerinde yangın çıktı. Alev ve dumanı gören çevredekiler, durumu itfaiyeye bildirdi. İhbarın ardında adrese sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, olay yerinde çalışma başlatırken, vatandaşlar iş yerinde zarar görmeyen koltuk ve ürünleri kurtarmak için çaba sarf etti.

ŞAŞKINLIĞA UĞRADI
Yangın, yaklaşık 45 dakikalık çalışma sonucu kontrol altına alınırken, çevrede bulunan iş yerleri de zarar gördü. İş yeri sahibi İsmail Tunç, yangın nedeniyle dükkanının kullanılamaz hale geldiğini ve 3 milyon TL'lik zarar oluştuğunu belirterek, "Evde kahvaltı yapıyordum. İş yerimin yandığı haberini alınca hemen koşup geldim. Ne varsa yanmış. Yapacak bir şeyim yok. Tahmini zararım en az 3 milyon TL. Ne yapacağımı bilmiyorum" dedi. Yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlatıldı.

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Turistik mağaza alevlere teslim
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