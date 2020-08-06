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’nin fasulye deposu

Giriş Tarihi: 6.8.2020 ABONE OL
Türkiye’nin fasulye deposu
Burdur'un İnsuyu Ovası'nda, 1993 yılında 100 dekar arazide başlayan ve şu anda 15 bin dekara ulaşan alanda üretimi yapılan taze fasulyeyle Türkiye'nin ihtiyacının büyük bölümü karşılanıyor. Yaklaşık 70 gün süren fasulye toplama sezonunda İnsuyu Ovası'nda Burdur merkez ve köyleriyle il dışından da gelen işçiler çalışıyor. Hava sıcaklığının 38 dereceyi bulduğu bölgede günde 700- 800 işçi ekmek parası için çalışıyor.

SABAH 8.00-AKŞAM 17.00
Fasulye satış alanının bulunduğu Çatağıl Köyü'nün muhtarı Muzaffer Akkoç, bölgedeki muhtarlarla işçi ücretinin günlük 80 TL olması yönünde karar aldıklarını söyledi. Fasulye toplamak için Bucak'tan gelen Fatma Varol, "38 derece sıcakta ekmek parası için çalışıyoruz" dedi.
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Türkiye’nin fasulye deposu
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