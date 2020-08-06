Veda yemeğinde büyük buluşma

AntalyaValisi Ersin Yazıcı, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tekin Aktemur'un Şırnak Çakırsöğüt Tugay Komutanlığı'na Gençlik Spor İl Müdürü Burhanettin Hacıcaferoğlu'nun İstanbul Gençlik Spor İl Müdürlüğü görevine atanması nedeniyle veda yemeği düzenledi. Yemeğe Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, AK Parti Milletvekili Kemal Çelik, MHP Milletvekili Abdurrahman Başkan, Başsavcı Halil İnal, İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan da katıldı.Vali Ersin Yazıcı, Tuğgeneral Aktemur ve Hacıcaferoğlu'nu tebrik ederek yeni görevlerinde başarı dileklerinde bulundu. Yazıcı, "Veda zor ama Tekin Paşamızı ve Burhanettin Bey'i güzel yerlere uğurluyoruz. Tayin olduğumuzda arkada bıraktıklarımız veya bugüne kadar yaptıklarımız aslında bizim bir çeşit ana hedeflerimiz oluyor" dedi. Göreve henüz 45 gün önce geldiğini ve yavaş yavaş şehri tanıdığını anlatan Vali Yazıcı, "İki arkadaşımızın da işlerini çok iyi yaptıklarına şahidim. Dolayısıyla iki arkadaşın da ödüllendirildiğini düşünüyorum" dedi.