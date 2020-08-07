3 kazada 14 kişi yaralandı

ANTALYA'NIN Akseki ve Burdur'un Bucak ilçesindeki üç trafik kazasında 14 kişi yaralandı. Bucak ilçesindeki ilk kaza, Antalya- Burdur yolunun Boğazköy yakınlarında meydana geldi. Hayri Batur yönetimindeki 48 GL 707 plakalı traktörle, Yusuf Öztürk'ün kullandığı 07 EGB 04 plakalı otomobil çarpıştı. Traktör, şarampole yuvarlanarak ters dönerken, otomobil 300 metre sonra durdu. Kazada traktör sürücüsü Hayri Batur, otomobil sürücüsü Yusuf Öztürk ve araçtaki Ümmü Gülsüm Öztürk ile Medine Atasayar yaralandı.

LASTİĞİ PATLADI

Bucak'taki diğer kaza ise Karapınar köyü yakınlarında yaşandı. Ahmet Kaya yönetimindeki 32 AH 696 plakalı TIR, lastiğinin patlaması nedeniyle yolun sağ tarafına park ederek durdu. Aynı yönde seyreden Zahir Köklü'nün kullandığı 07 BCY 35 plakalı kamyonet, TIR'ın dorsesine arkadan çarptı. Kamyonet yaklaşık 50 metre sonra durabildi. Hurdaya dönen kamyonetteki Süleyman Köklü ile Ali Köklü yaralandı. Antalya'nın Akseki ilçesinde ise otomobille cipin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 8 kişi yaralandı. Kazada, Bekir Sözeri (61) yönetimindeki 42 R 9042 plakalı otomobil, aynı yönde seyreden Selahattin Gök (56) idaresindeki 07 HBC 38 plakalı cip ile çarpıştı. Bekir Sözeri ile araçta bulunan eşi Şerife Sözeri, kayınvalidesi Muradiye Yalman ve kayınpederi İbrahim Yalman ile diğer aracın sürücüsü Selahattin Gök ve isimleri öğrenilemeyen 3 kişi yaralandı.