Akrep turp gibi çıktı

Fraport TAV Antalyaspor'da 2020-2021 sezonu öncesi TFF kriterlerine göre yapılan sağlık kontrolleri başladı. Memorial Antalya Hastanesi'nde dün başlayan kontroller bu sabah da devam edecek. Kırmızı beyazlılar sezonun ilk antrenmanını bugün saat 19.00'da Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde gerçekleştirecek. Cumartesi ve Pazar günleri de kendi tesislerinde çalışacak olan FTA Antalyaspor, Pazartesi günü 1 haftalık kamp dönemini geçirmek üzere Afyonkarahisar'a gidecek.

GENÇ TAKIM KURULACAK

Fraport TAV Antalyaspor Basın Sözcüsü Murat Süğlün, takımın transfer çalışmaları hakkında açıklamalar yaptı. Pandemi nedeniyle zor bir dönemden geçirildiğini belirten Süğlün, "Dünya futbol sektörünü ciddi etkileyen bir durum söz konusu oldu. Transfer çalışmalarımızı harcama bütçesine ve yayıncı kuruluş gelirine göre belirleyeceğiz. Takip ettiğimiz, anlaşmak istediğimiz bazı oyuncular var. Yeni sezona genç futbolcuların ağırlıklı olduğu kadro planlaması yaptık. İhtiyacımız olan 3-4 bölgeye transfer düşünülüyor. Biz genç kadro düşünüyorduk. Ama yoğun bir maç programı olacak. Kadro yapısında kısıtlama olacaktı ama yoğun maç programından kısıtlama yapamayacağız. Gençlere de ağırlık vereceğiz. Alt yapıdan çok iyi gençler geliyor" dedi.