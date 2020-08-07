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Asansördeki sır ölüm

Sahile inen panoramik asansörde ölü bulunan arkasında gizem bıraktı. Askerden yeni dönen gencin öncesinde de ’ye gittiği ortaya çıktı

ERDOĞAN ÖZTÜRK
Giriş Tarihi: 7.8.2020 ABONE OL
Asansördeki sır ölüm

ANTALYA'DA Falez Parkı'ndan Konyaaltı Plajı'na ulaşımı sağlayan 25 metre yüksekliğindeki panoramik asansörün boşluğunda erkek cesedi bulundu. Polisin parmak izi incelemesi sonucu 22 yaşındaki Faruk Sanatma'ya ait olduğu tespit edildi. Faruk Sanatma'nın düşme sonucu kafasının parçalandığı ve vücudunda onlarca kırık oluştuğu belirlendi.

ASKERDEN YENİ GELMİŞTİ
Olay sonrası büyük üzüntü yaşayan yakınları Faruk Sanatma'nın askerden yeni geldiğini, askere gitmeden önce de Umre'ye gidip geldiğini söyledi. Gencin asansör boşluğuna niçin girdiği ise sır olarak kalırken, Faruk Sanatma'nın asansör boşluğuna emniyet kilidini kırarak girmiş olabileceği üstünde duruluyor.

BİLİRKİŞİ BELİRLEYECEK
Savcılık her türlü ihtimale karşı niçin nasıl girdiğini belirlenmesi için bir asansör firmasını bilirkişi olarak atadı. Asansör'ün normal çalıştığını hiçbir aksama görülmediğini de belirten emniyet yetkilileri güvenlik kameraların da incelendiği bildirildi. Öte yandan Antalya Büyükşehir belediyesi tarafından işletilen asansörün çalışması yaşanan olayın ardından durduruldu. Bilirkişi incelemesinin ardından asansörün yeniden çalışmaya başlayacağını bildirildi.

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Asansördeki sır ölüm
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