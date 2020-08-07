Bal üreticisi mutlu

Korkuteli ilçesi İmecik Mahallesi Çakmak Yaylası ve Beydağları'nda bal üreticileri hasat yapmaya başladı. Bu yıl yaylalarda çiçeğin bol olması dolayısıyla yüksek rekolte beklentisi arıcıların yüzünü güldürdü. Ege başta olmak üzere Türkiye'nin birçok yerinden gezgin arıcıların uğrak yeri de olan bölge lezzetli bal üretimine imkan veren çiçek popülasyonunun fazla olması dolayısıyla da bal üreticileri tarafından tercih ediliyor. İmecik Yaylası'nda 52 yıldır arıcılık yapan Erol Toraman, "İmecik ve çevresine her yıl yüzlerce gezginci arıcı da gelir. Bu yıl verim yüksek. Suni peteğe arılarımızın yaptığı balı bu yıl 40 TL'den, organik olan yayla petek balını ise 70 TL'den satıyoruz. Piyasada satılan balların pek çoğu 25-30 TL'den işlem görüyor" dedi.