Görme engellilerin gözü oluyorlar

Antalya'nın Muratpaşa ilçesindeki Tekelioğlu İl Halk Kütüphanesi, 60 bini aşkın kitabı ve 20 binin üzerindeki üye sayısıyla 24 saat kitapseverlere hizmet veriyor. Kütüphanede saat 20.00'den sonra tüm ziyaretçilere çorba, kek ve çay ikramı yapılırken dijital salonda bilgisayarlarla araştırma ve inceleme imkanı da sunuluyor. Her yaştan üyesi bulunan kütüphanede görme engelliler için de özel bir alan bulunuyor.

TÜRKİYE'DE TEK

Yaklaşık 600 görme engelli üyesi bulunan kütüphanenin 'konuşan kitaplık' bölümünde kitaplar dile geliyor. Gönüllü kitapseverler, seslendirdikleri kitaplarla görme engellilerin faydalanmasına aracı oluyor. Bazen özel istek bazen de herkesin okuması gereken temel eserler, klasikler gibi kitapları seslendiren gönüllüler, kitap seslendirme işini severek yapıyor. Kitap seslendirme stüdyosu, Türkiye'deki il halk kütüphaneleri içinde sadece Tekelioğlu İl Halk Kütüphanesi'nde bulunuyor.

İYİLİK İÇİN SIRADALAR

30 gönüllü okuyucu görme engelliler için kitap okurken, 300 kişi de sırada bekliyor. Doğuştan görme engelli İsmail Sabancı (38), konuşan kitaplar sayesinde merak ettiği birçok yayını kısa sürede dinleme imkanı yakaladığını söyledi. Bazen bir kitabı 3 ay beklediklerini ders kitaplarının ise daha kısa sürede seslendirildiğini anlatan Sabancı, "Bir kitap bizim için seslendirilmediği sürece bize göre yok sayılıyor. 3 ayda seslendirilen 400 sayfalık kitabı biz 3 günde bitiriyoruz" dedi. Görme engelliler için kitap seslendiren Melis Şahin (33) ise "Çocuk ve hayvanlarla ilgili kitapları seslendiriyorum. Boş zamanlarımı da böyle değerlendiriyorum. Onların dünyasında olmak güzel bir duygu" dedi.